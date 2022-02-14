Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua.

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С самого начала был убежден, что альтернативы выполнению минских соглашений нет. Но вот теперь о необходимости выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе говорит уже весь мир в лице Европы, России и даже США.

Только украинская власть продолжает играть в игру "Анти-Россия" и отказываться от Минска, делая враждебные высказывания о невозможности его выполнения.

О чем это говорит? Что конфликт между Украиной и Россией не нужен никому, что механизм выхода из кризиса существует уже давно, а сам конфликт губителен и для Украины, и для России, и для Европы, и уже это понимают все. Все, кроме украинской власти.

Президент Зеленский и его команда не замечают, как от их риторики устают не только украинские граждане, но и те пресловутые "партнеры", о которых мы слышим от них каждый день. И эта усталость достигает апогея, а значит, скоро Украина останется одна, и если не будет искать мира, то окажется на грани катастрофы и потери государственности.

Но риторика власти Зеленского, который пришел на лозунгах мира, не меняется. Они продолжают военную истерию, не желают переговоров с Донбассом.

Украинская власть показывает свое истинное лицо, которое она хотела скрыть репрессиями оппозиции и СМИ, словом, тех, кто обличал ее с самого начала. Теперь понятно, что истинные цели власти были пообещать и не выполнить, а значит, они обманщики, которые не брезгуют гибелью украинских граждан ради собственных целей.

Таких лжецов необходимо призвать к ответу, заставить извиниться перед оппозиционерами и оппозиционными журналистами, признать, что они были правы в своих суждениях, иначе они развяжут войну. Погибнут люди, украинская государственность будет под угрозой. Позволить им этого нельзя!