Об этом сообщает 112 Украина.

В седьмую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. Организации продуктивной работы Трехсторонней контактной группы в Минске, согласования позиций в Нормандском формате. Принятия законов об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления, конституционные положения об особом статусе Донбасса.

Если они этого не сделают, то они, нарушив свои предвыборные обещания, должны уйти в отставку, освободив место для тех, у кого хватит политической воли сделать всё необходимое для мира и благосостояния Украины!