Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов выразил благодарность главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку за организацию международной конференции в рамках Парламентского измерения "Нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщает 112ua.

"Я благодарен ОПЗЖ и лично господину Медведчуку, за то, что он инициировал этот важный разговор. Наша цель здесь - найти выход из сложившегося тупика, а он с точки зрения партии, которую я представляю, заключается в полном и скорейшем выполнении Минских соглашений. Мяч на стороне Киева", - заявил Климов.

Напомним, ранее председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Верховная Рада Украины еще в 2015 году обязалась проголосовать ряд законов, которые помогли бы в мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но не сделал этого и в этом главная сегодняшняя проблема в его скором решении.

"Мы можем обсуждать любую тему - можем поговорить про военные учения, про защиту природной среды, но собрались сегодня по одному очень важному вопросу: парламентское измерение Нормандского формата - наша встреча посвящена ситуации в Украине. И, как сегодня очень четко сказал наш коллега, г-н Медведчук, все законы, которые должны быть приняты во исполнение минских соглашений, должен принять парламент Украины. Были наши учения - не были, много чего было за 7 лет, но не было сделано главного: не были приняты законы, которые надо было принять украинскому парламенту еще в 2015-м году. В этом проблема, господа. Очень трудно серьезно обсуждать то, чего нет", - сказал он.

Напомним, ранее председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Верховная Рада Украины еще в 2015 году обязалась проголосовать ряд законов, которые помогли бы в мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но не сделал этого и в этом главная сегодняшняя проблема в его скором решении.

"Мы можем обсуждать любую тему - можем поговорить про военные учения, про защиту природной среды, но собрались сегодня по одному очень важному вопросу: парламентское измерение Нормандского формата - наша встреча посвящена ситуации в Украине. И, как сегодня очень четко сказал наш коллега, г-н Медведчук, все законы, которые должны быть приняты во исполнение минских соглашений, должен принять парламент Украины. Были наши учения - не были, много чего было за 7 лет, но не было сделано главного: не были приняты законы, которые надо было принять украинскому парламенту еще в 2015-м году. В этом проблема, господа. Очень трудно серьезно обсуждать то, чего нет", - сказал он.