Об этом пишет Дмитрий Василец в своем телеграм-канале. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами. Также отметим, что мнение политика может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

"Можно поздравить одесских националистов, которые сегодня "героически противостояли" митинга за снижение тарифов ЖКХ, за полчаса до начала нашего митинга, который партия "Государство" публично анонсировала, около 200-от Сбушних тітушок под крики и гиканья разбили наши колонки, порезали палатки и флаги, плакаты "за снижение тарифов ЖКХ".

Чего только не сделают "националисты", для защиты олигархата от народа Украины, готовы даже разгонять митинги за снижение тарифов ЖКХ", угрожая расправой.

За недоразумения, называли они себя "неизвестные патриоты Украины", видимо чтобы подчеркнуть тот факт, что" неизвестные патриоты "борются с народом Украины" за повышение тарифов ЖКХ " и сверхприбыль олигархата.

Мне вот даже интересно, что эти "неизвестные патриоты" говорят своим мамам, папам, дедушкам и бабушкам, когда им приходят космические платежки за ЖКХ? По всей видимости мычат"Слава Украине"...

Партия "Держава" в рамках закона найдет каждого "буйного", кто причастен к нападению на наш митинг, а также мы примем все меры на следующих наших мероприятиях, для "радушной встречи" неизвестных слуг олигархата."