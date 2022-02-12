Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В 2022 году в ходе государственного визита украинского Президента Владимира Зеленского в Ватикан планируется рассмотрение масштабного соглашения между Украиной и Святым престолом, которое обеспечит католической церкви привилегированные условия по сравнению с другими конфессиями, действующими в Украине.

В политсиле уточнили, что, исходя из проекта соглашения, обнародованного СМИ, предполагается, что наше государство возьмет на себя дополнительные обязательства, при этом не закрепив такие же в отношении других церквей.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против подписания Украиной такого документа ‒ он только усилит напряжение в обществе, поскольку поставит в неравные условия верующих украинцев и церкви, действующие в нашем государстве. Фактически это будет очередное ущемление прав представителей наиболее многочисленной конфессии в Украине ‒ православия ‒ путем создания особых, привилегированных условий для других церквей и религиозных организаций. Нечто подобное мы уже наблюдали в ситуации с томосом», – отметили в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии уверены, что, если Украина возьмет на себя дополнительные обязательства перед католической церковью, это неизбежно приведет к усилению межконфессионального раскола в стране.

«Разве это не верх цинизма ‒ давать гарантии неприкосновенности имущества католической церкви на территории Украины в условиях угроз и непрекращающихся попыток отобрать святыни и помещения для богослужений у Украинской православной церкви?» – подчеркнули в политсиле.

При этом в ОПЗЖ напомнили, что Украина является светским государством: в статье 35 Конституции четко определено, что церковь и религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а школа – от церкви. А согласно статье 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» государство должно защищать права и законные интересы всех религиозных организаций.

«Пытаясь вести подковерные игры с Ватиканом и таким образом заручиться поддержкой Запада, власть Зеленского в очередной раз демонстрирует собственное невежество, недальновидность и наплевательское отношение к правам и чувствам верующих в Украине. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" уверены, что государство не должно и не имеет права выделять ни одну из религиозных конфессий, поскольку это приведет к еще большей дестабилизации в обществе, усилит социальное напряжение и уж точно не будет способствовать установлению мира и взаимопониманию среди украинских граждан», – констатировали в ОПЗЖ.