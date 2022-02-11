Выступление народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

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Сегодняшняя наша конференция состоялась, даже в условиях сегодняшней ситуации с коронавирусом. И эта реальность впервые позволила собраться парламентариям, представителям парламентов четырех стран - стран, которые 6 июня 2014 года основали "нормандский формат".

Два года назад, 23 января, здесь же, в Сенате Франции, мы с господином Волошиным презентовали парламентское измерение, формат переговоров парламентариев четырех стран – участниц "нормандского формата": Украины, России, Франции и Германии. И когда мы впервые вышли на переговоры, вначале с парламентариями Франции, потом Германии, а потом России, был определенный скепсис относительно того, надо ли вообще это делать, – я имею в виду встречаться парламентариям, обсуждать эти актуальные проблемы безопасности не только в Украине, но и в целом в Европе, особенно после столь удачной, успешной, как все считали, встречи, которая произошла 9 декабря 2019 года в Париже и которая ознаменовалась коммюнике, подписанным главами четырех государств: Франции, Украины, России и Германии.

Тогда казалось, что наконец-то была проведена очная встреча, и главы государств, которые взялись и непосредственно имели отношение к мирному урегулированию на Донбассе, приняли решение относительно тех шагов, которые необходимо было сделать. Речь шла о политической части минских соглашений, их выполнении, речь шла о неукоснительном соблюдении минских соглашений, которые признали все главы государств.

Однако наша партия, "Оппозиционная платформа - За жизнь", вторая партия в парламенте, всегда критически относилась к поведению власти, которая на словах провозглашала одно, а делала совершенно другое. И это не было исключением из их общего правила, что в целом характеризует их политику. Уже на полях этой встречи и особенно на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами России, Франции, Германии, и подписанного коммюнике – в угоду национал-радикалам Украины. Это действительно реально произошло именно тогда, и после этого политик, которой должен возглавлять инициативу, я имею в виду власть и господина Зеленского, завел реализацию минских соглашений в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс и его неэффективность и безрезультативность характерны до сегодняшнего дня.

Однако ситуация во многом изменилась. Например, проблемы Украины, Юго-Востока, конфликта и, как правильно сегодня говорил с коллегами из Франции, недопущения эскалации, то есть деэскалации напряжения в Украине стали проблемами всей Европы и всего мира. Я, безусловно, к подобной славе Украины отношусь скептически, потому что я бы хотел, чтобы об Украине говорили в других контекстах, а не в вопросах того, будет война или, наконец, будет мир, будет деэскалация или продолжится эскалация. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы видим совершенно другую ситуацию. И эта ситуация характерна тем, что к Украине сегодня приковано внимание всего мира.

Встречи на уровне глав государств США и России, встречи представителей и руководителей России и Франции, Франции и Украины, планируется на следующей неделе встреча канцлера Германии с президентом России, а после этого с президентом Украины, встречи министров иностранных дел Франции и Германии с руководством Украины и с руководством России. Все это не просто актуальность, все это означает, что существует реальная угроза безопасности во всей Европе.

Я, уважаемые дамы и господа, пользуясь подобным презентативным форумом и форматом, обращаюсь к вам и обращаю ваше внимание. Да, сегодня есть реальная угроза этой безопасности.

И я хочу сказать, что поведение украинской власти, возглавляемой Зеленским, вызывает не просто озабоченность, а вызывает у нас, у нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", резкое невосприятие того, что власть пытается всячески уйти от выполнения минских соглашений, уйти от тех решений, которые были приняты в "нормандском формате" и которые фактически ознаменовали непосредственный путь, который может привести к мирному урегулированию.

Обратите внимание, что происходит в последние недели. Вот те встречи на высшем уровне, которые на сегодняшний день актуализированы для того, чтобы достигнуть безопасность в Европе и во всем мире, они ведь направлены в том числе и в первую очередь на то, чтобы решить конфликт и идти по пути деэскалации на Юго-Востоке, на Донбассе Украины. А что мы видим в результате? После заявлений представителей США, Франции, Германии, руководства европейских органов о том, что минские соглашения надо выполнять и они являются единственными, украинская власть занимает позицию невосприятия минских соглашений, полного невосприятия, об этом говорит ночная встреча со вчерашнего на сегодняшний день советников глав государств "нормандского формата", которая имела место в Берлине. Она закончилась ничем. Это подтверждают все участники этой встречи. Советникам глав государств "нормандского формата" не удалось согласовать ни одного документа, который бы вспомнил о минских соглашениях, а значит, и предположил путь реализации этих минских соглашений.

И это происходит в то время, когда мы завтра будем уже отмечать довольно-таки печальную дату – семь лет минских соглашений. 12 февраля 2015 года они были подписаны, и, говоря об их исполнении, можно прямо сказать "а воз и ныне там". Украинская власть делала все для того, чтобы заговорить, не исполнять и ничего не делать для их реализации. Последняя встреча советников глав государств "нормандского формата" ознаменовала лишь одно: нет общего пути для разрешения, так как этот путь деэскалации не видят советники глав государства. И в заявлениях сторон мы четко видим, что Украина отказалась обсуждать вопрос политической части минских соглашений, а это, поверьте мне, человеку, который знает эту проблему, который не просто изучал, а практически реализовывал, пытался реализовать мирные инициативы, это основа. Это фундамент минских соглашений, которые были утверждены "нормандским форматом" и резолюцией Совета безопасности ООН. Это законы о выборах, которые необходимо было принять, закон об особом статусе Донбасса, закон об амнистии и изменениях в Конституции. Так вот, на вчерашней встрече, которая закончилась ночью в Берлине, этот вопрос даже не приняли в повестку дня для обсуждения.

У меня, как и у многих других, которые искренне хотят мира в Украине, вопрос: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким образом она думает двигаться дальше, если это угрожает именно эскалацией и ничего общего не имеет с деэскалацией? Это все может привести к катастрофе в Украине и потере украинской государственности. Почему важна наша встреча? Почему важны усилия представителей парламентов четырех стран, которые основали и продолжают работать в вопросах мирного урегулирования в рамках "нормандского формата"? Да потому что если взять минские соглашения, о неукоснительности соблюдения которых и выполнения которых подписали в Парижском коммюнике главы всех государств, то 80% этих решений должны приниматься Верховной Радой, парламентом Украины. 80%! А если мы говорим о фундаменте этих соглашений, то это 100% компетенция парламента Украины.

Поэтому по инициативе нашей партии в парламенте и было создано такое внефракционное объединение. Потому что мы понимаем, что нам нужна ваша помощь, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Нам нужна помощь парламентариев России, Франции, Германии, для того чтобы мы смогли реализовать политику, направленную на реализацию минских соглашений, чтобы мы смогли принять те законы, которые являются фундаментом фактически мирного урегулирования на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс.

Это главная стратегическая задача, и выходит так, что именно на помощь парламентариев сегодня рассчитывает парламент, рассчитывает наша партия, которая является второй фракцией в ВРУ, на вашу помощь, уважаемые дамы и господа, для того чтобы мы совместными усилиями смогли сделать так, чтобы минские соглашения были выполнены.

Однако я еще раз хочу обратить ваше пристальное внимание, что сегодняшняя ситуация катастрофически опасна для мира, она опасна для безопасности, в том числе и в первую очередь для Украины. И в этой ситуации вместо того, чтобы блокировать, что делает власть, возглавляемая Зеленским, реализацию минских соглашений, я считаю, что мы все должны сделать все для того, чтобы минские соглашения были урегулированы. И мы искренне благодарны вам, парламентам и Германии, и Франции, мы искренне благодарны вашим руководителям. Огромную роль в вопросах мирного урегулирования играет президент Франции Макрон, а до этого – господин Олланд, который основал "нормандский формат" в июне 2014 года. Огромную роль играет сегодня правительство и руководители Германии, для того чтобы в Украине был мир. Я думаю, что к этим усилиям мы должны максимально возможно присоединиться и сделать все для того, чтобы этот мир реально был в Украине.

Поэтому я вас всех к этому призываю, я вам искренне благодарен за участие в этой конференции, за то участие, которое вы делаете в интересах Украины, украинского народа, чтобы мир смог у нас наконец восторжествовать. Огромное вам спасибо.