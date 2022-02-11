Политолог Александр Лазарев поразмыслил над тем, в чем суть сегодняшнего политического кризиса Украины и как государство могло бы из него выйти.

Об этом он рассказал в программе «Закулисье».

Как объясняет эксперт, политика должна быть надстройкой над экономикой, но в Украине она уже скорее замещает базу. В частности, говорит он, имеется в виду, что внешние игроки используют внутриполитическую повестку в собственных экономических интересах.

К тому же, отмечает Александр Лазарев, долгосрочные интересы в украинской политике никого не интересуют, преобладают скорее долгосрочные. «Тридцатилетняя история украинского государства доказывает: игра вдолгую здесь не в приоритете», – подчеркивает политолог. Чтобы не быть голословным, он вспоминает, что в 1990-х годах в Украине состоялась приватизация предприятий, а модернизация экономики – нет, поэтому сегодня преобладает сырьевой сектор. А после 2014 года, добавляет гость программы, Украина так и не стала членом ЕС, но в государстве произошла перестановка политических сил.

Кроме того, рассказывает он, сейчас происходит продажа украинских стратегических предприятий и земель. «За политическими элитами Украины закрепилась репутация временщиков – эти люди доказали, что не умеют в своих планах оперировать десятилетиями», – отмечает Александр Лазарев. Следовательно, подытоживает он, именно эти факторы и привели к тому, что сегодня Украина переживает политический кризис.

Как сообщала Politeka, Лазарев заявил, что в Украине нет правовой системы.

Также Politeka писала о том, что Лазарев рассказал о негативных последствиях сотрудничества с МВФ.