Владимир Зеленский незаконно закрыл независимые телеканалы, а также преследует и незаконно удерживает под домашним арестом лидера оппозиции, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом заявила конгрессвуман от штата Гавайи (2013-2021гг.) и бывший заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США Тулси Габбард, информирует 112ua.

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"Демократия в Украине – это миф. Например, для того чтобы удержаться у власти украинский президент Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы, преследует и незаконно удерживает лидера оппозиции в Украине, партия которого получила второй результат на последних выборах", - заявила Габбард.

Все эти преследования оппозиции, по ее словам, проводятся при поддержке США

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

Кроме того, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежний" и UkrLive.