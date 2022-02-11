В партии ОПЗЖ назвали "логичным" повышение налога на добычу украинского газа и призвали к скорейшим газовым переговорам с Россией.

Как пишет "Главком", соответствующую позицию озвучила нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова в эфире телеканала «Україна24».



«Ну логично, будто если газ повысился на рынке, то и ренту на газ собственной добычи... Они повышают том что газ на рынке подорожал», – заявила Плачкова.



Она призвала власти начать переговоры с Россией по поставкам газа в Украину и транзиту газа в ЕС по территории Украины.



«Давайте возвращаться к тому, чтобы Россия не отказала хотя бы в транзите, потому что может получиться так, что сегодня мы не знаем чем это все может закончиться», – отметила депутат, что представляет пророссийскую партию в украинском парламенте.



Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.



Это вызвало опасения ряда нардепов, что такими инициативами власть сознательно уничтожает газодобывающую отрасль, чтобы вернуть Украину в газовую зависимость от России.