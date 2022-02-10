Об этом пишет сайт 112.ua со ссылкой на пост председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука в Телеграм. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Устаешь от бесконечных голословных заявлений правительства Зеленского, принимающего поспешные решения в угоду своему пиару.

3 февраля 2022 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли Украины и Турции, которое президент Украины назвал "историческим моментом".

Для Украины это значит обнуление пошлин Турцией на 10 337 товарных позиций (это 95% общего количества товаров!), а также действие тарифных квот и сокращение пошлин на еще 1348 товарных позиций. Но кому это выгодно: Турции или Украине?

Нужно смотреть в суть вопроса: работа над соглашением началась более 10 лет назад, еще при президенте Ющенко, и так и не была доведена до подписания.

Почему? Потому что договор на этих условиях убивает украинскую промышленность. Все предыдущие президенты понимали, что это абсолютно невыгодно для Украины и украинских производителей.

Все, кроме нынешнего президента, который подписал соглашение на скорую руку и без необходимых протоколов. Получается, он может подписать что угодно, на любых условиях, несмотря на ущерб для страны. Понимает он это или нет, это останется на его совести.

Однако Украина не должна отказываться от производства, не должна превращаться в сырьевую страну.

Мы могли бы торговать на выгодных условиях с Турцией и другими странами, если бы развивали собственное производство товаров, а не бездумно сдавали свои внешние и внутренний рынки.