Своё мнение он высказал в программе «Закулисье».

«Люди, которые правят Украиной, считают государство инструментом своего обогащения. Но если они действуют, исходя из личных краткосрочных интересов, то найдутся люди, которые сумеют использовать их слабости себе во благо. Но на самом деле проблема не сводится к тому, что Украиной управляют люди, которые не умеют этого делать, она куда более глубокая и многогранная. Дело в том, что с самого начала украинской независимости за шахматной доской сидели Роберт Фишер и Шура Балаганов, причём на стороне Украины играл отнюдь не Фишер. Украинским игрокам позволили почувствовать себя хозяевами жизни и накопить капиталы, ничего при этом не создавая, а лишь перераспределяя народные активы», - говорит Александр Лазарев.

При этом, по его словам, у них возник вопрос, где хранить нажитое.

«В стране, где нет правовой системы, хорошо воровать, но плохо хранить наворованное. И тут украинской верхушке любезно предоставили место для этого. Но тем самым поставили её под свой контроль», - рассказывает Александр Лазарев.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал соглашение с Турцией о свободной торговле.

Также Politeka сообщала, что Лазарев рассказал об американской стратегии сдерживания России.