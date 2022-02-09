Об этом он рассказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.
Как отмечает эксперт, сегодня на украинской границе стоит 100 тысяч российских военных. «Это для нападения? Я думаю, что скорее всего – нет», - рассуждает он.
По мнению Михаила Чаплыги, все дело в том, что Украина хочет интегрироваться в НАТО, а потому сегодня ее восточная граница буквально превратилась в точку соприкосновения РФ и НАТО. При этом он напоминает, что записано в военной доктрине России: «Там четко есть ответ о противостоянии России, ОДКБ и НАТО».
В целом же, говорит политолог, позиция РФ близка той, которую занимает Китай – нераспространение НАТО. Следовательно, объясняет Михаил Чаплыга, все эти разговоры о намерениях Украины присоединиться к Альянсу только провоцируют РФ на действия. «Чем больше мы об этом говорим, тем меньше у нас территорий, экономики и всего остального», - подчеркивает он.
Кроме этого, считает эксперт, РФ концентрирует свои войска на границе с Украиной для того, чтобы она имплементировала новые Минские соглашения.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга объяснил, что Путину для захвата Украины не нужно военное вторжение.
Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, зачем Путину внешняя эскалация на территории Украины.