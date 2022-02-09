Атака президента Украины Владимира Зеленского на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука является катализатором действий главы российского государства Владимира Путина в отношении Украины.

Об этом пишет сайт 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Данилов, кадровый политик с 20-летним опытом работы на высоком уровне, возглавил кампанию по нейтрализации политика Виктора Медведчука. Считающийся неприкасаемым из-за его тесной связи с Путиным, который является крестным отцом дочери Медведчука, украинский политик был помещен под домашний арест в мае прошлого года", - говорится в статье.

Автор материала уверен, что "этот акт считается катализатором недавних действий Путина против Украины".

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.