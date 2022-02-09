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"Данилов, кадровый политик с 20-летним опытом работы на высоком уровне, возглавил кампанию по нейтрализации политика Виктора Медведчука. Считающийся неприкасаемым из-за его тесной связи с Путиным, который является крестным отцом дочери Медведчука, украинский политик был помещен под домашний арест в мае прошлого года", - говорится в статье.
Автор материала уверен, что "этот акт считается катализатором недавних действий Путина против Украины".
Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.
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В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.