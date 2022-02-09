8 февраля во время заседания в Васильковском суде Киева прокуратура потребовала повторно рассмотреть дело против председателя партии «Держава» Дмитрия Васильца.

Об этом говорится на официальном сайте партии «Держава».

Как сообщается в публикации, на прошедшем 8 февраля судебном заседании прокуратура указала на необходимость рассмотреть дело против председателя партии «Держава» по статье 258-3 (создание террористической группировки) повторно. На сайте подчеркивается, что обвиняемому по этой статье светит до 15 лет тюрьмы.

Тем не менее, сам Дмитрий Василец во время заседания подчеркнул, что это попытка запугать его и партию и она не сработает.

«Партия как защищала народ Украины от экономического геноцида, так и будет защищать!», - заявлено на сайте.

Кроме того, Дмитрий Василец заявил, что угроза ареста и давление не отменяет всеукраинской акции «За снижение тарифов ЖКХ», которая начнется в 10:00 12 февраля у зданий областных администраций в областях.

«В Киеве акция пройдет также в 10:00 под стенами Кабинета Министров Украины, адрес ул. Грушевского 12\2», - прилагается на сайте.

Как сообщала Politeka, Василец рассказал о значении деятельности кубинского революционера Хосе Марти.

Также Politeka писала о том, что Всеукраинский профсоюз работников сферы права заявил, что менеджмент гипермаркетов должен действовать в соответствии с украинским законодательством.