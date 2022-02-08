Политтехнолог Михаил Чаплыга рассказал о конечной политической цели, которую, по его мнению, преследует своими действиями российский президент Владимир Путин.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Если Путин хочет присоединить Украину, ему нельзя её бомбить. Людям немного трудно любить того правителя, по приказу которого им на головы падают бомбы – даже если до этого они были настроены достаточно лояльно к нему. Вместо этого России нужно просто сидеть на берегу и ждать, когда мимо поплывут трупы врагов. Думаю, достаточно будет подождать года два. Первым проплывёт труп украинской экономики. Стоит обратить внимание, что в последнее время панику нагнетают в первую очередь англосаксонские страны – то есть те, у кого мы берём кредиты. А из-за паники украинские активы падают в цене. Для крупных западных компаний наступает самое время, чтобы по дешёвке скупить украинские предприятия. Наши еврооблигации уже сейчас обвалились», - говорит Михаил Чаплыга.

По его мнению, Путину для захвата Украины тоже стоило бы озаботиться скупкой украинских активов.

«Путину для захвата нашей страны совершенно не нужно военное вторжение», - полагает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему газ обходится для украинских потребителей настолько дорого.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал вероятность введения в Украине системы продуктовых карточек.



