Политолог Дмитрий Джангиров объяснил, в чем суть геополитики, какие методы она использует и к каким результатам может привести сегодня.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По словам гостя программы, геополитика является не столько наукой, сколько способом мышления. В частности, объясняет он, господство корпораций геополитики в мире невозможно, поскольку месторасположение головного офиса или филиала не так уж важно.

Иначе, объясняет Дмитрий Джангиров, с миром государств, ведь речь идет о противостоянии континентальных и морских стран. «Изначально геополитика была разработана на европейском континенте, в Германии, но затем в ней долгое время господствовала англо-американская школа, которая, собственно, и ввела разделение на «державы суши» и «державы моря», - рассказывает политолог.

Он отмечает, что так и появились эти ярлыки: в континентальных государствах царит демократия, либерализм, торговля, а в морских – иерархия, авторитаризм и нет торговли. В то же время эксперт отмечает, что из-за этого подхода возникла идея борьбы добра со злом, из которой победителем рано или поздно должно выйти добро.

Также Дмитрий Джангиров отмечает, что в концепции геополитики деньги воспринимаются только как инструмент. «Важен контроль над «хартлендом» – Евразией, которой когда-то соответствовала Российская империя, затем Советский Союз, а сейчас большую часть территории хартленда занимает Россия», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Харченко заявил, что Украина геофизически находится на плите, а не в сейсмической зоне.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга поразмышлял над тем, какими могут быть положительные результаты начала кризиса украинской государственности.