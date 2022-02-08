В Украине фактически действует цензура и преследование главного политического оппонента власти, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом в интервью французскому еженедельнику Marianne заявил профессор одного из престижнейших вузов Франции, университета Париж Натерр Жан-Робер Равио, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Равио считает, что официальный аргумент, что Россия ведет войну против украинской власти на самой территории Украины, на неподконтрольных территориях Донбасса, повторяется по кругу, без критики и дистанцирования.

"Официальный аргумент, что Россия ведет войну против украинской власти на самой территории Украины, в неподконтрольных Киеву регионах Востока, повторяется по кругу, без критики и дистанцирования. Крайне сомнительна "всеукраинская" языковая политика, так как она дискриминирует значительную часть населения, которое остается русскоязычным. И этой политикой исключения русского языка основано оправдания блокировки российских СМИ в стране… Мы часто читаем из-под пера западных аналитиков или экспертов, что эта политика "украинизации" поддерживается населением: опросы общественного мнения на эту тему менее однозначны", - отметил Равио.

Профессор университета Париж Натерр добавил, что в 2021 году все стали свидетелями, как украинская власть незаконно взяла под домашний арест Виктора Медведчука.

"В 2021 году мы стали свидетелями усиления цензуры блогосферы и задержания главного политического оппонента в Украине Виктора Медведчука. Исключая из публичных дебатов любые рассуждения, даже умеренные, о России и об отношениях, которые Украина должна поддерживать со своим соседом, украинские власти стремятся ограничить поле "политкорректности" и контролировать его", - подытожил Жан-Робер Равио.



