Об этом заявил бизнесмен Сергей Кузяра в интервью Денису Казанскому на Ютуб-канале DenisKazanskyi, пишет 112.ua.

Отвечая на вопрос, общался ли бизнесмен, который занимался этими поставками с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, который якобы участвовал в организации этих поставок, Кузяра отметил, что по поводу этих поставок с Медведчуком не общался.

"Начнем с того, что с Виктором Владимировичем (Медведчуком, - ред.) я не общался по поводу ни этих поставок, ни каких-то других. Знаком ли я с этим человеком? Да. Я с ним пересекался еще до всех этих событий. Это было значительно раньше. Пересекался в абсолютно посторонней компании. Один из моих товарищей близких тоже общается с ним, и я случайно во всю эту компанию попал. То есть, мы знакомы. Но знакомы как? Мы были когда-то, грубо говоря, за общим столом, при этом я уверен, что он меня может даже до этого всего дела, когда оно началось, и не идентифицировал даже", - сказал Кузяра.

Также он отметил, что поставками угля занимались много людей.

"Была масса людей, которые в принципе эти поставки делали. И это не был кто-то один. Не надо было с кем-то одним согласовывать. Не надо было к кому-то идти. Каждый эти вопросы решал и решал успешно … до 2017 года все это делалось, ехалось. Все об этом прекрасно знали, всех это абсолютно устраивало. Через несколько лет кому-то понадобилось что-то надумать, чтобы привязать Порошенко. А еще лучше там сделать дело об госизмене. Сели, всё перетряхнули, всё пересмотрели и сказали: а давай мы вот тут вот слепим. А это единственное, за что можно зацепиться, давайте мы что-то попробуем тут что-то раскрутить", - заявил Кузяра.

Более того, он подчеркнул, что ни один факт, который свидетельствует, что это там делалось правильно, законно, он не обнародуется: "Выдумываются какие-то схемы, схемы. Схема поставок угля. Что такое схема? Фактические поставки угля были. За них люди оплачивали. Каким образом? Деньгами. Поставками встречными, чем-то. Но важно, что это было свёрнуто, оплачено, люди получили заработную плату за добытый уголь, накормили свои семьи, почувствовали себя наконец-то украинскими гражданами. Или мы все это отрезали в 2017 году", - отметил он.