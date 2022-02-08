Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм для противостояния с Россией, и это прискорбно для граждан Украины.

Об этом в интервью рассказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией, понятно. На сегодня Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с РФ, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И они видят в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодня на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада", - отметил Медведчук.

По его мнению, ситуация начала нагнетаться из-за того, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США и НАТО.

"А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, ‒ это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях (я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд) в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США и НАТО. Но в первую очередь США, потому что США являются хозяевами НАТО. И позиция США является главной для всех стран НАТО. Это вопрос нерасширения НАТО на Восток, и многие другие вопросы, которые полтора месяца назад были изложены в этом обращении. И для того, чтобы создать баланс противостояния России в этом вопросе, что мы не можем на это пойти, не можем нарушить принцип открытых дверей в НАТО, как постоянно говорит генсек НАТО, мы не можем сделать это, потому что вы готовите вторжение; и они добиваются сплоченности в этом противостоянии, которое позволит США не давать эти гарантии и объяснять причины отсутствия таких гарантий, что, собственно говоря, и происходит", - подчеркнул политик.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.