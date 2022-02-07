Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович находится с визитом в Израиле, где проводит встречи с руководителями крупнейших израильских партий.

Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

В частности, в Кнессете Израиля в Иерусалиме состоялась встреча сопредседателя «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича с министром финансов Израиля, лидером партии «Наш дом – Израиль» (НДИ) Авигдором Либерманом.

Политики детально обсудили политические и экономические отношения государств Украина и Израиль, обменялись видением самых острых социальных вопросов.

Кроме того, в ходе встречи лидеры двух крупнейших партий Украины и Израиля – Вадим Рабинович и Авигдор Либерман – высказали обоюдное желание продолжать контакты на партийном уровне.