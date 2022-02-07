Один из крупнейших американских еженедельных журналов Time опубликовал большую статью, посвященную противостоянию Украины и России, поместив ее заголовок на обложку, пишет издание "Скептик".

Автор публикации уверен, что усиление напряженности в отношении двух стран напрямую связано с продолжающимся уже почти год политическим преследованием Виктора Медведчука, лидера второй по величине фракции в украинском парламенте.

В публикации отмечается, что репрессиям в Украине подвергается не только сам Медведчук, а и другие представители его политической силы.

«Политическая партия Медведчука, выступающая за нормализацию отношений Украины и России, представляет собой крупнейшую оппозиционную силу в парламенте, имеющую миллионы сторонников. За последний год эта партия подверглась нападкам. В мае Медведчука обвинили в государственной измене и поместили под домашний арест в Киеве. А в прошлом месяце США обвинили его и его союзников в заговоре с целью совершения переворота с помощью российских военных», – идет речь в статье.

Автор материала напоминает, что по сути действия официального Киева против лидера украинской оппозиции начались несколько раньше.

«В феврале прошлого года, через несколько дней после инаугурации Президента Джо Байдена, союзники Америки в Киеве решили жестко обойтись с Медведчуком. Украинское правительство начало с того, что прекратило эфир его телеканалов. Посольство США в Киеве приветствовало этот шаг. Примерно через две недели, 19 февраля 2021 года, Украина объявила об аресте активов семьи Медведчука», – говорится в публикации.

Американское издание отмечает, что это было «задумано как приветственный подарок администрации Байдена», и попытка «вписаться в американскую повестку дня».

«Когда правительство Зеленского решило преследовать Медведчука, США приветствовали это как часть борьбы Украины с "вредоносным влиянием России", – пишет Time, называя методы, используемые Зеленским в этой борьбе, достаточно противоречивыми. – Вместо того, чтобы работать через систему правосудия, Зеленский ввел санкции против украинских магнатов и политиков, заморозив их активы своим указом».

И если ранее США избегали критики репрессий, не желая «микроуправлять» тем, что делает Украина, то в случае с Медведчуком посольство США поддержало Зеленского, подчеркивает автор, добавляя, что не промолчал в этом случае и российский лидер Владимир Путин.

«Когда Медведчук был помещен под домашний арест, российский лидер назвал атаку на оппозицию "абсолютно очевидной зачисткой политического поля", которая грозит превратить Украину "в антитезу России, своего рода анти-Россию"… Поэтому не стоит удивляться тому, что военное противостояние России с Западом обострилось одновременно с репрессиями против Медведчука», – говорится в опубликованном материале.

Также высказывается мнение, что возникшее противостояние «возродило напряженность времен холодной войны» и поставило Европу «на грань крупного военного конфликта».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.



