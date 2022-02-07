Президент Владимир Зеленский вместе со всем составом Совета безопасности и обороны Украины совершил преступление, и они должны нести ответственность за свои действия.

Об этом, как пишет "112.ua", заявил лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Эта власть, диктаторская власть, она пошла на преступные действия, которые ничем обелить уже нельзя. Она совершила преступление. Зеленский, члены СНБО, которые голосовали за эти решения, в их действиях есть признаки состава уголовных преступлений", - сказал он.

Медведчук уверен, что "они должны нести ответственность. Когда это будет, я, к сожалению, не знаю. Но то, что будет это, я в это верю и я в этом уверен".

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.



