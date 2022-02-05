Сегодня уже всем очевидно, что обвинения, выдвинутые народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, политически мотивированны, и уголовное преследование в рамках политрепрессий.

Об этом сообщает сайт ОПЗЖ.

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Абсурдные якобы доказательства, и нежелание стороны обвинения предоставлять оригиналы записей телефонных разговоров, и ее попытки избежать независимой экспертизы записей - свидетельствуют об этом.

Об этом в интервью интернет-изданию Шарий.net рассказал Виктор Медведчук.

Политик отметил, что, несмотря на явную несостоятельность обвинений против него, понимал: эта власть в своем желании нейтрализовать оппозицию способна на все, а значит, возможен и арест.

«Все, что предъявлялось мне обвинением, высосано из пальца, не соответствует действительности, не может служить доказательством в плане допустимости доказательств по действующему уголовному законодательству. И в моих действиях нет не только состава преступления, но и события преступления. Но, безусловно, я понимал, что власть может поступить как угодно, я допускал все, в том числе и арест», – сказал Виктор Медведчук.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что доказательства якобы его вины, представленные в материалах уголовного производства, не имеют никакой перспективы и свидетельствуют исключительно о незаконном уголовном преследовании и политических репрессиях.

«Разговоры, записи которых находятся сегодня в материалах уголовного дела, как одного, так и другого, ничего общего не имеют с реальностью. Таких разговоров никогда не было. Это я утверждаю категорически. Более того, я утверждаю, что этих разговоров, оригиналов записей, а не смонтированных, которые приобщены к делу, нет в распоряжении следствия и не может быть по той причине, что их не было… Если вы мне задаете вопрос, разговаривал ли я с руководством РФ по каким-то вопросам, я говорю: конечно, разговаривал. Были ли действительно разговоры, о которых идет речь, из тех разговоров, записи которых приобщены к материалам уголовного дела? Нет. Разговоров с таким содержанием и по этим вопросам никогда не было», – подчеркнул Медведчук.

Лидер ОПЗЖ предположил, что в распоряжении СБУ действительно имелся массив записей телефонных разговоров с его участием, причем полученных незаконным путем, и именно из них были смонтированы необходимые «пленки».

«Нет ни оригиналов пленок (ну, естественно, как они могут быть, если их не существует), ни записывающих устройств оригинальных. И самое главное ‒ нет ни одного разрешения, ходатайства, обращения и решения суда о разрешении прослушивать мои телефонные разговоры. Этого нет вообще», – подчеркнул Медведчук.

Также политик добавил, что еще одним нарушением является проведение экспертиз в ведомственном экспертном учреждении Службы безопасности Украины.

«Они дали заключения, на основании которых появились эти материалы и все обвинения. И когда в ходе следствия прокуроры, осуществляя процессуальные действия, обратились к департаменту контрразведки СБУ, чтобы те дали эти разговоры, записи 2014‒2015 годов, то знаете, что ответил департамент? А это секретные разработки, мы вам не можем ничего предоставить, так как контрразведка СБУ продолжает работу по этому вопросу и записи не подлежат рассекречиванию. Вы вдумайтесь! Есть какие-то разговоры, есть разговоры о чем-то с определенным содержанием, но на запрос даже не адвокатов, а прокуроров предоставить эти записи, и оригиналы, и разрешения на эти записи они не могут», – отметил парламентарий.

По словам Виктора Медведчука, еще в августе его адвокаты добились расследования в отношении всех экспертов, которые проводили вышеуказанные экспертизы.

Печерский районный суд Киева вынес решение: провести комиссионные экспертизы, предоставить оригиналы записей и оригиналы записывающих устройств для проведения комиссионного экспертного исследования. Но и по сей день это не сделано.

«И когда госпожа Венедиктова рассказывает о том, что у них есть 10 000 записей, а до этого некоторые СМИ опубликовали 36 часов записей, то, вы знаете, у них может быть сколько угодно записей, но те записи, которые приобщены, как они считают, в качестве доказательств, должны быть соответственно оформлены и соответственно процессуально закреплены. Так вот, я вам говорю и еще раз подтверждаю: тех разговоров, которые мне вменяются, что я якобы разговаривал ‒ никогда таких разговоров с теми лицами на эту тему и с этим содержанием не было. И сегодня следствие не располагает ни одним доказательством, что это было иначе, что это имело место», – констатировал Виктор Медведчук.