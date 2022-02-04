Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Telegram политика.

По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.

"А где рабочие места? а где приход инвестиций? а где повышение заработной платы?" — посетовал Медведчук, заявив, что Зеленский при этом уверяет, что "все хорошо, прекрасная маркиза".

При этом политик добавил, что, хоть средняя зарплата в стране действительно выросла на 23%, до $502, однако она оказалась несоизмеримой с ростом цен, которые увеличились с 2013 года на 270%.

По его словам, Украине нужно искать новый путь экономического развития. Так, он предложил покончить с "преступной политикой в области налогообложения", решать проблему энергетического и продовольственного кризиса, остановить трудовую миграцию, искать рынки для сбыта украинской продукции и т. д.