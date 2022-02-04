Владимир Зеленский фактически незаконно ввел санкции против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Как передает Перший Незалежний, об этом говорится в материале авторитетного американского издания Time. Перевод статьи опубликовал сайт Скептик.

"То, что украинское правительство называет "деолигархизацией", направлено против многих внутренних оппонентов Зеленского и, в частности, их телевизионных каналов… Вместо того чтобы работать через систему правосудия, Зеленский ввел санкции против украинских магнатов и политиков, заморозив их активы своим указом", - говорится в материале.

Американские журналисты прямо указывают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука было принято, когда рейтинг Зеленского упал, а партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла в лидеры по данным социологических опросов.