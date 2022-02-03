Политика украинской власти на так называемую «деолиграхизацию» в действительности нацелена на многих политических оппонентов и их телевизионные каналы.

Об этом говорится в статье издания TIME, передает Главком.

«Стратегия, которую правительство называет «деолигархизацией», нацелена на многих внутренних противников Зеленского и, в частности, на их телеканалы», - говорится в статье.

Отмечается, что западные страны, в частности в США, избегают критики подобных репрессий, не желая «микроуправлять» тем, что делает Украина. Лишь однажды США, по утверждению авторов статьи, публично «подбордиро» украинскую власть после санкций в отношении Виктора Медведчука.

«Когда правительство Зеленского решило преследовать Медведчука, США приветствовали это как часть борьбы Украины за «противодействие пагубному влиянию России», сказал высокопоставленный чиновник. Методы, используемые в этой борьбе, были новыми и противоречивыми. Вместо того, чтобы действовать через систему правосудия, Зеленский ввел санкции против украинских магнатов и политиков, указом заморозив их активы», - говорится в статье.

Напомним, закон о деолигархизации был утвержден Верховной радой в сентябре 2021 года, а подписан и вступил в силу в ноябре. Закон косвенно запрещает лицам с определенным уровнем доходов владеть средствами массовой информации. В противном случае, такие лица будут включены в реестр олигархов и их права будут ущемлены.

Правомочность этого законна рассматривает Венецианская комиссия. Западные дипломаты предупредили, что закон приведет к ущемлению свободы слова в Украине.