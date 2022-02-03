Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году договорился о получении для украинцев вакцины от коронавируса одними из первых в мире.

Как передает 112ua, об этом говорится в статье авторитетного журнала Time о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о незаконном преследовании лидера ОПЗЖ в Украине.

"Когда в августе 2020 года Россия выпустила собственную вакцину, Медведчук и его жена Оксана Марченко получили ее одними из первых. Затем они прилетели в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Это была первая публичная встреча российского лидера с кем-либо – без маски, на камеру и без социального дистанцирования - с начала пандемии. Результатом их переговоров в тот день стала договоренность о том, что Россия поставит Украине миллионы доз своей вакцины и позволит украинским лабораториям производить ее бесплатно", - отмечается в статье.

Однако, говорится в материале, Когда Медведчук представил это предложение Киеву, правительство от него отказалось.

"Но по мере того, как число погибших в Украине росло, а с Запада не поступали поставки вакцины, избиратели массово отвернулись от Зеленского. К осени 2020 года его рейтинг одобрения упал ниже 40%, тогда как годом ранее он составлял более 70%. В некоторых опросах, проведенных в декабре, партия Медведчука лидировала", - пишет Time.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2021 года на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил, что украинцев не будут прививать российской вакциной "Спутник V".