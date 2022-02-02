Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Давайте вернемся в современный этап последних недель и дней. Блинкен после визита говорит, что Минские соглашения - это способ мирного урегулирования и их не надо менять. Ведь Украина все время рассказывала сказки и пыталась вешать лапшу на уши, как и западным партнерам, так и, что есть самое обидное и самое неприемлемое, - гражданам Украины, что Минские соглашения нельзя выполнять, потому что они направлены против интересов безопасности Украины. Здесь Блинкен говорит, что их не надо менять, разве последний разговор Байдена и Зеленского не говорит о Минских соглашениях? Да, он не говорит о Минских соглашенях в официальном сообщении президента Украины. В этом сообщении абсолютно ничего о Минских соглашениях не сказано, но пресс-служба белого дома об этом прямо сказала, - о том, что прекращение огня, о котором договорились политические советники глав государств Нормандского формата, поможет скорейшему выполнению Минских соглашений", - отметил Виктор Медведчук, добавив, что пресс-служба Зеленского не сообщила об этом ничего.

По словам оппозиционного политика, у президента Украины и его окружения нет политической воли к урегулированию конфликта.

"Опять возвращаемся к одному и тому же, у Зелинского и его окружения нет политической воли и намеренного урегулирования, и оно не появилось на сегодняшний момент. Пока оно не появится никаких сдвигов не будет", - добавил Виктор Медведчук.

"Причины этого абсолютно разные. Можно называть различные версии, различные векторы, влияние, то, что он находится полностью под внешним управлением и то, что может быть официально говорят одно, а неофициально дают другие команды, это тоже все возможно. Но дело в том, что, на мой взгляд, Зеленский должен ориентироваться только на Украину как государства и на украинских граждан, тех, которые избрали его на этот высокий пост", - заключил народный депутат.