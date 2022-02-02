Об этом, как пишет 112.ua, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает строить в Украине анти - Россию, поскольку в стране продолжается дискриминация русского языка, русскоязычного населения и насильственная украинизация, заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что все, что делается насильно - противозаконно.

"У меня нет информации о том, что Зеленский вдруг решил изменить курс построения в Украине анти-России, а сегодня, фактически, строится анти-Россия: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А все, что насильственно – это противозаконно. Надо все делать по тому, как урегулировано. Когда говорят, что как-же насильственная, если есть закон об украинском языке, то я говорю: "Ребята, а вообще есть основной закон – Конституция". А в статье 10, части 3 прямо сказано, что на территории Украины гарантируются свободное развитие и использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Это основной закон, а не закон об украинском языке. Вы нарушаете грубо, преступно, норму Конституции", - отметил Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал закон о тотальной украинизации и назвал его нарушением Конституции.

А эксперт Юрий Корольчук отметил, что вопрос относительно украинского и русского языка всегда остро стоял в Украине, а так называемая украинизация - путь к следующему Майдану, потому что этот вопрос делит страну.