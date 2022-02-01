В 2021 году разразилось множество политических войн и конфликтов, которые будут влиять на политические процессы 2022-го. Причем инициатором большинства конфликтов стал Офис президента, который развязал «войну всех против всех», что автоматом ставит крест на втором сроке президента Зеленского. Так журналист Юлия Паливода в колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировала «Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2021 года».

«2021 год ознаменовался самым масштабным наступлением власти во главе с президентом Владимиром Зеленский на оппозиционные СМИ. С помощью указа о санкциях – хотя украинский закон не разрешает так поступать – Зеленский в феврале 2021 года запретил сразу 3 телеканала, связанных с оппозицией – «112 Украина», NewsOne и ZIK. А в декабре президент повторил этот трюк, запретив вещание UkrLive и «Первый независимый», которые были созданы на основе пула запрещенных каналов», – сообщила журналист.

В то же время, обратила внимание Паливода, несмотря на объявленную «деолигархизацию», такой олигарх как Игорь Коломойский (10-е место) умудряется решать свои бизнес-вопросы.

«Но тогда прав был журнал Forbes, написавший, что на самом деле Зеленский под лозунгом о «деолигархизации» развернул войну против своего главного оппонента в лице Виктора Медведчука», – аргументировала журналист.

В то же время, отметила Паливода, оппозиционный политик Виктор Медведчук, занявший 3-е место, продемонстрировал наибольший прогресс, улучшив свой результат сразу на 10 ступенек и войдя в тройку призеров.

«А это значит, что план власти «выдавить» оппозиционера из активной политики потерпел фиаско. Более того, главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» удалось завоевать новых симпатиков, которых восхищает как смело оппозиционер противостоит громким обвинениям и развенчивает планы власти», – пояснила автор.

Что касается занявшего 2-е место экс-президента Петра Порошенко, то, как написала Паливода, «под конец года Порошенко сделал стратегически неверный ход, когда просто сбежал от следователя Государственного бюро расследований, пытавшегося вручить ему «подозрение», а после не явился на допрос в ГБР».

«А на фоне Порошенко, бежавшего под крики «Поехали, твою мать!» от повестки, даже политические оппоненты оценили смелость Медведчука, который в гораздо более опасной ситуации не оставил Родину», – подчеркнула журналист.

В то же время, по словам Паливоды, президент Владимир Зеленский, занявший 1-ое место, на протяжении всего года умножал количество своих оппонентов и воевал против СМИ.

«Многие западные СМИ до сих пор осыпают президента стрелами критики за запрет телеканалов – сначала «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем UkrLive и «Перший незалежний». Вплоть до того, что Independent прямо обвинила Зеленского в том, что он строит в Украине авторитарный режим. А скандал вокруг Pandora Papers показал миллионам украинцев, что Зеленский ведет себя точно так же, как олигархи, которые прячут прибыль в офшорах, чтобы не платить налоги в Украине», – заключила журналист Юлия Паливода.