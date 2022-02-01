Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов позволил себе совершенно «безответственное, циничное и преступное» по своей сути заявление ‒ сказал, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, которые, по его словам, были подписаны «под дулом российского автомата» и которые «выполнить невозможно». Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

В политсиле отметили, что это заявление секретаря СНБОУ могло бы стать «информационной бомбой», но прошло практически не замеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают, что украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках «нормандского формата».

«Минские соглашения, утвержденные Советом Безопасности ООН и признанные безальтернативными во всем мире – в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Москве, – являются единственным ключом к достижению мира на Востоке Украины, путем к сохранению территориальной целостности Украины, возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», ‒ подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» напомнили, что об исключительной роли Минских соглашений в мирном урегулировании конфликта не раз заявляли ведущие политические игроки мира.

«Глава МИД Китая Ван И выразил убеждение, что для решения украинского вопроса необходимо вернуться к соблюдению Минских соглашений, назвав их "исходной точкой" и основополагающим документом. Госсекретарь США Энтони Блинкен со своей стороны заявил, что "путь к урегулированию противоречий на Востоке Украины, на Донбассе, лежит через Минские соглашения", а США сохраняют "полную готовность к тому, чтобы попробовать содействовать их имплементации". Франция, Германия, другие европейские страны и первые лица этих государств не единожды подтверждали свою приверженность Минским соглашениям, называя их безальтернативным способом урегулирования ситуации на Донбассе, и выступали с призывом к официальному Киеву имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", а также выполнить другие обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями», ‒ говорится в заявлении партии.

Учитывая вышесказанное, по мнению представителей ОПЗЖ,

Алексей Данилов выступает в роли «провокатора от власти», который таким образом делает все для срыва мирного урегулирования и для усиления напряженности между Россией и Украиной.

«Возможное военное вторжение России, по поводу которого Запад развернул масштабную информационную кампанию, вынудившую в том числе и Зеленского систематически выступать с успокаивающими заявлениями, является абсолютно катастрофическим сценарием. Но Данилов своими провокационными действиями делает все для того, чтобы повысить вероятность такого события», ‒ подчеркнули в политсиле.

Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» требует немедленной отставки секретаря СНБОУ Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности Украины и разжигание вооруженного конфликта.

«В противном случае власть Зеленского признает, что курс на выход из Минских соглашений является элементом государственной политики Украины», ‒ констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе полностью зависит от политической воли Владимира Зеленского на выполнение Минских соглашений, которые во всем мире признаны безальтернативным инструментом для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые мировые лидеры признали безальтернативными», – подчеркнул Медведчук.