Президент Украины Владимир Зеленский преследует председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука по надуманным обвинениям в государственной измене.

Об этом сообщает американский аналитический центр Charlemagne Institute, передает "112 Украина".

"Политическое руководство Украины такое же нечестное, как и ее класс миллиардеров. Президент Зеленский, которого Запад приветствует как защитника демократии, способствовал судебному преследованию двух своих ведущих соперников: депутата Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по надуманным обвинениям в государственной измене, и бывшего президента Петра Порошенко, которому также предъявлены обвинения в государственной измене", - подчеркнули в центре.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.