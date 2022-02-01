"Мирные переговоры - это путь к реалиям, это продуктивный путь для того, чтобы установить мир".

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает открытой провокацией поставки оружия США в Украину, пишет 112.ua.

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"Мирные переговоры - это путь к реалиям, это продуктивный путь для того, чтобы установить мир. А не поставлять оружие и провоцировать сегодня и неконтролируемый Донбасс, и политические силы в России, чтобы они, как ответную реакцию, предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня США, страны НАТО поставляют оружие в Украину", - заявил Медведчук.

При этом он задался вопросом, зачем все это делается.

"Зачем вы это делаете? Зачем вы в открытую провоцируйте то, чего надо любыми средствами избежать, как минимум вести переговоры для того, чтобы это не случилось? Но обратите внимание: украинская власть этого не делает. Более того, пока она это отрицает как возможность, так как у нее нет политической воли на мирное урегулирование", - отметил председатель политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук задал вопрос, зачем Украине нужны поставки оружия, если речь идет о мирном урегулировании украино-российского конфликта?

Кроме того председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук убежден, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.