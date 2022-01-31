Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян работала на телеканале "112 Украина", который в феврале 2021 попал под санкции СНБО из-за антиукраинской деятельности его владельцев - народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука.
Эту информацию она подтвердила журналистам, пишет Апостроф со ссылкой на PRPortal.
Журналисты поинтересовались у советницы ГБР, правда ли, что она раньше работала на канале Козака, и она это подтвердила.
"Я работала на канале "112 Украина", – отметила Татьяна Сапьян.
Как известно, телеканал "112 Украина" входил в медиахолдинг "Новини", чьим неофициальным владельцем был политик Виктор Медведчук через связанного с ним народного депутата Тараса Козака.
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В феврале 2021 года, согласно решению СНБО, были введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении народного депутата Тараса Козака. В частности, было прекращено вещание "112 Украина", равно как и ряд других каналов, которые использовали в своих программах пророссийский информационно-просветительский контент.