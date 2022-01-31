Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук опасен для действующей власти даже под домашним арестом, в отличие от Петра Порошенка, которому инкриминировали те же подозрения.

Как передает издание 112, об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала Ukrlive.

По его словам, причиной такого разнящегося отношения правительства к делам экс-президента и главы оппозиции в том, что как минимум треть народных депутатов партии "Слуга народа" начинали свою работу в политике в качестве помощников нардепов от партии экс-президента.

"Не зря ведь говорят, что Зеленский - это Порошенко номер два и это действительно правда. И почему мы удивляемся, что власть так по-разному относится к делам Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Потому что Медведчук для них опасен даже под домашним арестом. Порошенко не представляет для них угрозы даже своими театрализированными выступлениями около судебных инстанций", - сказал Годный.

Политолог добавил, что последний случай в суде, когда сторона обвинения не предоставила материалы следствия, говорит о том, что происходит саботаж и затягивание дела.

"Такая история, к сожалению, будет продолжаться и мы будем наблюдать отсутствие справедливости. Хотя откровенно говоря, после того, как такая же ситуация произошла с Петром Алексеевичем Порошенко, госпожа Венедиктова (генеральный прокурор Украины - ред.) должна была сломя голову, извините, бежать в суд, чтобы такую же меру пресечения получил и лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук", - резюмировал он.