Об этом говорится на официальном сайте партии.
Как утверждает глава партии, Хосе Марти сыграл важную роль в обретении независимости странами Латинской Америки. «Идеи социальной справедливости в творчестве и действиях Хосе Марти дали идеологический импульс, который даже сейчас продвигает страны Латинской Америки к суверенитету и независимости», - подчеркивается в публикации.
По словам Дмитрия Васильца, сегодня Куба и кубинцы остаются форпостом социализма в регионе Латинской Америки. К тому же, добавляется на сайте, это государство – пример того, что можно успешно сопротивляться любой агрессивной политике со стороны Соединенных Штатов Америки.
Как сообщала Politeka, Всеукраинский профсоюз работников сферы права заявил, что менеджмент гипермаркетов должен действовать в соответствии с украинским законодательством.
Также Politeka писала, что Василец назвал несправедливое распределение ресурсов причиной протестов в Казахстане.
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