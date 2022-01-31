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"Ваша жертва или жертвоприношение, которое было и имело место вне вашей воли, а по преступной воли власти, - оно тоже дает определенный результат. И хоть вам от этого не легче, но я вам могу сказать, что в этом и ваш героизм, который свидетельствует о том, что вы продолжаете эту борьбу. Закрыли три - вы открыли еще один. Этот один закрыли проще, по письму СБУ. Преступная организация, которая, к сожалению, сегодня существует. После того, как закрыли, вы продолжали вещать в Ютубе. Потом вы открыли два, появился достойный человек, мой однопартиец, мой друг, Нестор Шуфрич, который взял на себя это. Снова закрыли два, вы снова продолжаете вещать в Ютубе. Правильной дорогой идете, товарищи. Вы все равно победите", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что верит в то, что журналисты отстоят свободу слова, потому что они отстаивают и интересы своих слушателей.

"Вы отстоите интересы людей, потому что вы сегодня работаете на интересы этих людей, на тех граждан, которые должны изменить мнение и уже изменили мнение об этой власти, а значит они не дадут возможности этой власти оставаться властью после тех или иных выборов", - подытожил он.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов – "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Первого Независимого" – наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти – вся Украина.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин – журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу – европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям – с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что "112 Украина", NewsOne и ZIK, UkrLive и "Перший Незалежний" не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала "ДОМ", общественного вещателя "UA: Первый", телеканалов "НАШ", "Эспрессо", "Прямой", "Украина" и "Украина 24", интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net".

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.