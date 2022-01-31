Об этом, как пишет 112.ua, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

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Восстановление отношений с Россией дало бы толчок экономическому развитию Украины. Об этом в эфире UkrLive заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По его словам, нет ничего плохого, что его политическая силы выступает за восстановление отношений с Россией.

"Мы же видим эффект этих отношений в экономике, он демонстрировался неоднократно для экономики Украины. Сегодня это был бы толчок - восстановление экономических отношений с Россией для экономики Украины. Это очевидно", - высказался политик.

При этом нардеп добавил, что сегодня бы южная и восточная части Украины не проголосовали бы за президента Владимира Зеленского.

"Можно уничтожить партию, можно уничтожить лидера партии, но останутся мысли у людей. Вы посмотрите, что сегодня происходит с социологией. Когда-то, в конце 90-х, когда я пришел в большую политику и был избран первый раз народным депутатом в 1997 году, что представляли собой рейтинги коммунистов и социалистов? Ничего, 0,2,3%, на выборах набирали по 20%", - сказал Медведчук.

В то же время он отметил, что люди сейчас боятся того, чтобы говорить об "Оппозиционной платформе – За жизнь".

"Вы понимаете, до какой степени надо запугать народ, людей, что они бояться говорить о своих симпатиях, потому что лидеры партии, тот же Медведчук, сама партия – это все преступники, они борются с властью, а власть должна быть только одна", - добавил депутат.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что нынешняя власть ведет борьбу с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Тогда он сказал, что эта борьба является политической местью.