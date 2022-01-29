Фракция «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука.

В частности, парламентарии проинформировали генпрокурора о фабрикации следствием так называемых «пленок Медведчука». Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Как стало известно депутатам, еще в августе прошлого года Печерский районный суд города Киева назначил по делу судебно-криминалистическую экспертизу для установления подлинности записей разговоров, на которых, собственно, и строятся почти все обвинения.

«Суд обязал сторону обвинения направить оригинал "пленок" и устройство, которым якобы проводилась запись телефонных разговоров, экспертам КНИИСЭ для соответствующего исследования. В соответствии с судебным решением эксперты обязаны изучить подлинность записи, имеющейся в деле. Проверить, не смонтирована ли она и, если смонтирована, то каким способом», – отметил Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что сторона обвинения с августа прошлого года умышленно не исполняет определение суда и не передает экспертам необходимое оборудование и «пленки».

«Причина? Она очевидна: власть боится разоблачения. Власть знает, что "пленки" ‒ подделка, что экспертиза обязательно подтвердит фабрикацию основной "улики" и все дело Медведчука развалится еще до суда», – уверен Ренат Кузьмин.

Также он подчеркнул, что теперь решение по «пленкам» должна принять генпрокурор, именно на нее ляжет вся ответственность за качество рассмотрения коллективного обращения депутатов ОПЗЖ.

«Именно генпрокурор обязана теперь исполнить решение суда и передать экспертам "пленки" и соответствующее оборудование. Если, конечно, она сама не является организатором и идейным вдохновителем всего этого беспредела, во что, конечно, не хочется верить. Впрочем, из ее ответа депутатам скоро все всем станет понятно», – констатировал Ренат Кузьмин.