Об этом в интервью телеканалу UkrLive заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.

Если президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение российских войск на территорию Украины будет, то ему нужно договариваться с Россией о мире, а не требовать, например, санкций в отношении РФ. Об этом в интервью телеканалу UkrLive заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Когда мы говорим "вторжение", - мы-то понимаем, что речь идет о якобы вторжении российских войск на территорию Украины, и это тема, которая нагнетается. Но, извините, если эта тема реально существует в умах Зеленского и окружения, если она представляет опасность, как это они пытались навязать эту точку зрения как мнение наших граждан, так вы ж что-то делайте. Нет, но не то, что они делают, когда требуют, допустим, введение санкций в отношении России на всех уровнях или когда просят и требуют поставок оружия - не-не, не это. Вы пытайтесь сделать так, чтобы вторжения не было, если вы верите, что оно может быть", - сказал Медведчук.

Также он подчеркнул, что во вторжение не верит: "Но если вы верите, если вы с этой помощью пытаетесь сегодня посеять панику в Украине среди людей, так вы должны предпринять ответные действия. И когда господин Володин как председатель Государственной думы, один из руководителей РФ, говорит о том, что "мы готовы к диалогу на уровне депутатов, парламентариев, приезжайте делегацией депутатов, народных депутатов ВР, мы будем встречаться с депутатами Госдумы" - что-то это не похоже на политику вторжения, если, как считает Зеленский и его западные партнеры, действительно существует. Ну, а сегодняшнее предложение господина Лаврова, который сказал, обратился к Зеленскому: "приезжайте в Москву, в Сочи, будем обсуждать наши отношения". Какие отношения? Ну, если ты считаешь, что будет вторжение, так едь и говори, договаривайся", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук ранее выразил мнение, что политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира на Донбассе пока нет.