После встречи политических советников глав государств «нормандского формата», состоявшейся в Париже 26 января, Украина взяла две недели, чтобы прийти к общему знаменателю в вопросах устранения разночтений в Минских соглашениях, но вместо того, чтобы рассматривать эти вопросы, Верховная Рада рассматривала закон о пчеловодстве.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает официальный сайт ОПЗЖ.

Парламентарий отметил, что, по сути, в результате этих переговоров участники встречи ни к чему не пришли, кроме того, что договорились договариваться.

«И еще якобы решили поддержать режим прекращения огня, хотя он, этот режим, был установлен еще 22 июля 2020 года, но на сегодняшний день десятки тысяч нарушений с двух сторон именно из-за ведения огня и проведения боевых действий», – сказал Медведчук.

По мнению оппозиционного политика, Минские соглашения выписаны так, что, по сути, не подразумевают двойного толкования, потому тайм-аут, который взяла украинская сторона, сославшись на разночтения в некоторых пунктах, совершенно непонятен.

«Со слов и руководителя Офиса Президента Украины, и представителя России господина Козака, Украина взяла две недели для того, чтобы как-то прийти к общему знаменателю в вопросах разночтения Минских соглашений. Но я не понимаю, какие могут быть разночтения, если все 13 пунктов выписаны конкретно и однозначно, не позволяют двойного толкования», – отметил Виктор Медведчук.

При этом лидер ОПЗЖ обратил внимание на тот факт, что Верховная Рада так и не приступила к рассмотрению законопроектов, касающихся реализации политической части Минских соглашений.

«В парламенте обсуждаются не законопроекты, внесенные ОПЗЖ, касающиеся политической части Минских соглашений: законопроект об амнистии, изменения в Конституцию, законопроект о проведении выборов, ‒ а именно пчелы. Вот вам политическая воля Зеленского, монобольшинства в парламенте и всей власти в целом. Политической воли на мирное урегулирование, я это утверждаю, у Зеленского и его окружения просто нет», – констатировал Виктор Медведчук.