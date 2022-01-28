Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, поскольку он действует в соответствии с уровнем своей профессиональной годности к этой должности.
Как сообщает сайт 112об этом Медведев заявил в интервью ряду российских СМИ.
"Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению, для него самого, наверное, в конечном счёте, это ведёт к разрушению самой Украины".
Он по-прежнему считает, что с нынешним руководством Украины нет смысла вести переговоры в силу антироссийской направленности этих властей, тех решений, которые они принимают, и тех решений, которые они не исполняют, например, Минских соглашений.
"Но всегда остаётся надежда на лучшее - раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник всё равно качается туда-обратно. Украинцы - люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте, этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить - нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", сказал Медведев.
Рано или поздно, уверен замглавы Совбеза РФ, это произойдёт.
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Он напомнил, что раньше "оголтелые националисты, "щирые украинцы", составляли 5-10% общего числа населения" Украины, но в какой-то период после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена. "И я думаю, что в какой-то момент это просто всё надоест и возобладает какой-то разумный усреднённый тренд на развитие отношений с Россией и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - считает Медведев.
При этом замглавы Совбеза РФ не стал называть имена тех, кто в украинском политическом истеблишменте мог бы эту роль сыграть. "Знаете, что бы я ни сказал, во-первых, это будет некорректно с моей стороны, потому что они самостоятельное государство, это первое. Второе: назвать какое-то имя - это сразу же этого человека "спалить" и подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные, антизаконные решения, как в отношении Медведчука", - заметил он.
И добавил: "У нас есть наши друзья и партнёры, и в этом смысле я не могу не упомянуть Виктора Медведчука, который находится в довольно сложном положении из-за домашнего ареста и уголовного преследования, которое ведётся в отношении него. Причём за те действия, кстати, которые он, по сути, совершал, исполняя указания президента, что, на мой взгляд, вообще в любом случае любого человека, если речь идёт о легальных действиях (а это легальные действия, вне всякого сомнения), освобождает от любой ответственности, потому что речь идёт о государственных решениях. Это наш партнёр, наш друг, у нас межпартийные отношения хорошие, но дело даже не в этом".
По мнению Медведева, в любом случае в Украине появится генерация людей и политических сил, которые будут настроены "именно не пророссийски, а проукраински, но которые будут вести прагматичную политику, которые будут думать, прежде всего, о собственном народе, а не о том, чтобы ещё раз избраться в президенты, как это происходит сейчас".