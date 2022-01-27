Об этом заявил депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин обратил внимание на противоречие между утверждениями МИД Великобритании о планах РФ привести к власти в Украине лояльное правительство, которое якобы может возглавить бывший депутат Евгений Мураев, и официальным приглашением делегации украинского парламента во главе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком в Госдуму", - пишет издание.

Также Кузьмин задался вопросом о том, почему украинская власть проигнорировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости диалога между парламентами двух стран.

"Не хочет договариваться о мире? Хочет войны? В отличие от внезапно онемевшей власти, инициативам Володина дал оценку руководитель стратегического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук", - отметил депутат от ОПЗЖ.

Напомним, Медведчук заявил, что создание украинско-российской межпарламентской группы станет важным шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией.

Кроме того, он отметил, что в Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу Медведчука и отметил, что диалог между Госдумой и ВР – единственно правильный путь.

"Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин обратил внимание на противоречие между утверждениями МИД Великобритании о планах РФ привести к власти в Украине лояльное правительство, которое якобы может возглавить бывший депутат Евгений Мураев, и официальным приглашением делегации украинского парламента во главе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком в Госдуму", - пишет издание.

Также Кузьмин задался вопросом о том, почему украинская власть проигнорировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости диалога между парламентами двух стран.

"Не хочет договариваться о мире? Хочет войны? В отличие от внезапно онемевшей власти, инициативам Володина дал оценку руководитель стратегического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук", - отметил депутат от ОПЗЖ.

Напомним, Медведчук заявил, что создание украинско-российской межпарламентской группы станет важным шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией.