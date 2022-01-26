25 января представители партии «Держава» присоединились к протесту частных предпринимателей в Киеве и выразили им свою поддержку.

Об этом сообщили в Telegram.

В публикации отмечается, что сегодня в Украине пытаются уничтожить ФОПов с помощью законов и дополнительных поборов. К тому же, подчеркивают представители политпартии «Держава», они поддерживают в принципе весь рабочий класс и ФОПов в частности, как это произошло на митинге. «Актив партии «Держава» принял участие в митинге в поддержку частных предпринимателей», - говорится в сообщении.

В Telegram отмечается, что партия «Держава» выступает против насилия, которое спровоцировали «слуги», никак не реагировавшие на проблемы украинских частных предпринимателей. «Мы требуем привлечь к ответу как провокаторов, так и полицейских, выполнявших незаконные указания по разгону мирного митинга», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщала Politeka, ветеран полка «Азов» Максим Зайченко рассказал о концерне «Военторгсервис».

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса почтили павших в 2015 году во время обстрела микрорайона Мариуполя.

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