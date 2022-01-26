Против сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича возбуждено уголовное дело. Политику вменяют в вину то, что он якобы несвоевременно ответил на обращение одного из граждан, и на этом основании Офис генерального прокурора требует предоставить всю переписку партии с ее избирателями, копии партийных документов и т. д. Об этом сообщается в официальном заявлении ОПЗЖ. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

В политсиле назвали предлог для возбуждения производства против Вадима Рабиновича «вопиющим, надуманным и бредовым».

«Очевидно, что после фальсификации уголовных дел против народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" работники прокуратуры, повязанные общими преступлениями и готовые выполнить какой угодно преступный приказ, опьяневшие от собственной безнаказанности и полного презрения к Закону, который исповедует власть Зеленского, пойдут на любое преступление», – заявили в ОПЗЖ, комментируя обвинения в адрес одного из лидеров партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что таким образом ОГП хочет получить доступ к партийным документам, чтобы иметь возможность оказывать давление на сторонников оппозиционной политсилы.

«Это начало политических репрессий против сопредседателя политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, последовательно и принципиально отстаивающего позицию нашей партии, добивающегося реализации ее программы, а кроме того, прокуратура хочет получить доступ к документам нашей партии, в первую очередь к многочисленным письмам наших сторонников, для того чтобы оказывать на них политическое давление, осуществлять жесточайшие репрессии, вызывать на допросы, фальсифицировать против них уголовные дела и склонять к даче ложных показаний против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее членов», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии подчеркнули, что таким образом власть идет по пути резкого увеличения масштабов политического преследования, потому что попытка получить доступ к партийной переписке явно противоречит конституции и законодательству Украины.

«Прокуроры открыто и цинично плюют на Конституцию Украины, забыв о том, что право на тайну переписки гарантировано статьей 31 Конституции Украины: "Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно". Передача каких-либо личных писем людей, обращавшихся в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", нарушает тайну переписки, гарантированную также Гражданским кодексом Украины ‒ пункт 4 статьи 306 кодекса гласит: "Корреспонденция, которая касается физического лица, может быть приобщена к судебному производству лишь в случае, если в ней содержатся доказательства, имеющие значение для решения дела". Очевидно, что вся переписка партии таких доказательств содержать априори не может», – пояснили в ОПЗЖ.

В оппозиционной политсиле подчеркнули, что требование предоставить переписку без соответствующего решения суда подпадает сразу по две статьи Уголовного кодекса Украины.

«Прокурор Олег Черкасов истребует указанную переписку не на основании решения суда, а опираясь на собственный, "привычный для Офиса генерального прокурора произвол", чем совершает уголовное преступление, предусмотренное статьей 163 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер") и статьей 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни")», – отмечается в заявлении.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверены, что сложившаяся ситуация только лишний раз доказывает тот факт, что реальных правонарушений в действиях политсилы и ее представителей просто не существует.

«Тот факт, что власть Зеленского, осуществляя политические репрессии против лидеров оппозиции, вынуждена прибегать к таким тупым юридическим схемам и использовать столь бредовые поводы, свидетельствует об абсолютной юридической чистоте и безупречности действий представителей «Оппозиционная платформа – За жизнь». Заявляем, что преступные действия Офиса генерального прокурора, направленные на массовое нарушение конституционных прав граждан, организацию политического преследования сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", должны получить правовую оценку, а виновные ‒ понести уголовную ответственность», – констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.