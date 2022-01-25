Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что даже при смене кадров в правительстве, государством все равно правят те же олигархи, и добавил, что они просто используют украинское государство.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает политолог, с момента провозглашения независимости Украины олигархи забирали из государства все, что могли. А в случае хоть какого риска смены режима, добавляет Михаил Чаплыга, начиналась революция, цель которой – рокировать кадры, но оставить тот же принцип работы. «Каждый раз, когда страна могла родиться реальной республикой, олигархи устраивали досрочный аборт и на волне ненависти к текущей правящей кукле, совали нам в живот новую куклу», - объясняет он.

По словам эксперта, сегодня олигархи также убеждены, что им снова удастся провернуть этот «трюк с куклой».

Ты не менее, отмечает Михаил Чаплыга, сейчас государство ближе подходит к тому, чтобы произошла социалистическая революция, изменилась сама парадигма общественных отношений и принцип распределения общественных благ. «Абортарий социалистической революции – именно так я сейчас хочу назвать то, чем занят так называемый крупный бизнес со своими зоопарками», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что сегодня украинские власти могут пересмотреть ряд ненужных схем.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга провел аналогию между событиями в Украине и шарами Ньютона.