Какой "перекрестный допрос" Медведчука и Порошенко? Какая "очная ставка" между ними? Что вы несёте, дяди и тети из ГБР? Вы УПК читали? Где, в какой статье вы такое вычитали? УПК не содержит таких понятий, таких словосочетаний в кодексе нет.

Как сообщает 112.ua, об этом заявил народный депутат от оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

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Для Вас "перекрестный" - это когда крестником вышивают? Или когда перекреститься нужно, если кажется? А "очная", в смысле, не заочная?

А, если вы имели ввиду "одночасний допит", то ничего у вас не получится. Почему? УПК почитайте. Там все написано. Впрочем, вашей "зелёной власти" один хрен, что перекрестный, что одновременный, что очный, что заочный… "Пропал дом…"

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