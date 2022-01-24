Для власти председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук враг, а пятый президент Украины Петр Порошенко всего лишь конкурент, поэтому такими ущербными и недальновидными вещами власть себя загнала в тупик.

Как сообщает 112.ua, об этом заявил народный депутат от оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич в эфире телеканала UkrLive, отвечая на вопрос о том, почему в украинском правосудии происходит такая избирательность, почему статья, которую инкриминируют Виктору Медведчуку и Петру Порошенко, одна, но политик, который привел вторую по численности партию в парламент, находится под домашним арестом, а Петр Алексеевич при помощи своей поддержки возле суда вышел на свободу.

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"Я хочу прежде всего сказать, не только это дело, но и те дела, которые были раньше возбуждены в отношении Виктора Владимировича еще в мае, мы знаем, что они все сфальсифицированы, все обречены на провал, не имеют никакой судебной перспективы. Почему именно взялись за Виктора Владимировича - мы тоже прекрасно знаем. Потому что он предлагает совершенно другой курс, которым шел и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский. Потому что Виктор Владимирович своими действиями, прежде всего, подтверждал, что он за выполнение минских соглашений, за мир, за дешевые тарифы, за то, чтобы у нас вакцина своя была, и много-много другое. Сколько было обменов при Викторе Владимировиче Медведчуке? Поэтому его и боятся, потому что он хочет изменить этот позорный курс, который, как говорится, Петр Алексеевич заложил фундамент, а Зеленский это продолжил и наростил этот хаос, который сегодня нам грозит и голодом, и холодом, и нищетой", - рассказал Бурмич.

Также народный депутат пояснил, почему для одинакового дела такое разное отношение в суде.

"Поэтому такое отношение и разное: для власти Виктор Владимирович враг, а Петр Алексеевич всего лишь конкурент. И западные кураторы этой власти те же, они находятся и в Лондоне, и в Вашингтоне. Поэтому, когда касалось посадки и закрытия Виктора Владимировича, они - "ура, хорошо, это правильно", а когда касалось их друга и подопечного, который все выполнял, что они говорили, - то "стоп-стоп-стоп, нельзя, нельзя, ты что, нельзя Порошенко сажать" и так далее. Поэтому такими убогими и недальновидными вещами власть себя загнала в тупик. Потому что Порошенко сажать нельзя, а Виктора Владимировича можно, и это по одному и тому же делу", - уточнил Бурмич.

Кроме того, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уточнил, почему возвращение Порошенко - это хорошая новость.

"То, что Порошенко вернулся, - это хорошо, независимо, как мы к нему относимся. Потому что он нам косвенно помог ломать это фальсифицированное дело. И добавляется абсолютная мотивация у всех. Виктор Владимирович должен быть на свободе. Поэтому это хорошо. Я надеюсь, это быстро случится и мы окрепнем и вместе с нашими лидерами будем, как говорится, делать работу, для того чтобы прекратился тот хаос, который творится сегодня в Украине", - пояснил Бурмич.

Нардеп также уточнил, как же возможна реализация всех инициатив Виктора Медведчука - от снижения тарифов до обмена задержанными.

"В первую очередь он не может ходить в Верховную Раду, он не может встречаться с людьми, он не может выступать на телевидении, он не может выступать на митингах, встречаться - он лишен этого. А это, прежде всего, повышало бы наш рейтинг, доверие людей к нам. Понимаете, рейтинги партии, что способствовало бы учету этих мнений властью либо способствовало тому, что мы будем идти на досрочные парламентские выборы, для того чтобы изменить курс страны. Вот такие инструменты. Своей позицией патриотической - вот какие инструменты. Доведение этой позиции до каждого гражданина, который является патриотом и которому небезразлична судьба страны. Вот такие инструменты", - резюмировал Анатолий Бурмич.