Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поддерживает инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука о диалоге между Госдумой и Верховной Радой.
Об этом написал сам председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает 112.ua.
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"Сегодня председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук высказался о необходимости диалога между Государственной Думой и Верховной Радой. Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития", – отметил политик.
Он подчеркнул, что ждет Медведчука с коллегами-депутатами ВР для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.
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"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран.
Ждем Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения", – добавил Володин.
Как сообщил ранее Медведчук, в Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.