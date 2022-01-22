Власть руками суда сделала то, что хотела сделать - она отделила председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука от народа и его избирателя, от возможности выполнять свои обязанности и реализовывать ту программу, с которой он пришел как лидер оппозиции.

Об этом в эфире телеканала "Ukrlive" заявила заявила председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман, пишет 112.

"Я не ожидала что будет какой-то арест (по делу Петра Порошенко о государственной измене, - ред.), ведь я видела, как использовал Порошенко свои возможности и как он собрал вокруг себя западных лидеров. Я должна сказать, что Зеленский сделал ему прекрасную услугу. Он дал ему возможность еще раз напомнить всему миру о себе, еще раз показать, какой Зеленский никчемный и сказать в голос все, что он думает о Зеленском. Сказать во многих мировых столицах. Он дал возможность заставить мировых и западных лидеров лично вмешаться в эту ситуации, и только имея гарантии, что Запад его защитит и Зеленский его послушает, только при таких гарантиях Порошенко вернулся в Украину", - выразила свое мнение Анна Герман.

Вместе с тем она подчеркнула, что это дело еще и еще раз подтверждает - в Украине нет равенства перед законом.

"Ведь, по сути, одно и то же дело, но какое разное отношение и мира, и какое разное отношение судебных органов. Мы видели, с каким достоинством, каким уважением к суду вел себя в этом деле Медведчук. Не давая никаких оснований даже подумать, что он может сбежать из Украины или как-то пытаться избежать расследования. Он вел себя абсолютно законопослушно и все это видели, и все это отмечали. При этом, что это дело ничего не стоит и мы все это знаем. Но мы видели, как при этом Медведчук демонстрировал абсолютную законопослушность. Все-таки власть сделала руками суда то, что она хотела сделать. Она отделила лидера оппозиции Виктора Медведчука от народа, от его избирателя, от возможности выполнять свои обязанности, от возможности реализовывать ту его программу, с которой он пришел как депутат Верховной Рады, лидер оппозиции", - заявила Герман.

"Мы видим, насколько неровное отношение к этим двум фигурам политическим. Насколько заангажированное, предвзятое отношение к Медведчуку и насколько комплиментарное и трусливое отношение к Порошенко, который сумел вокруг себя солидаризировать Запад", - указала Анна Герман.